Губернатор Моор взял в советники экс-председателя областного суда

Бавший председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских стал советником губернатора Александра Моора. Кабинет для Сушинских выделили в офисном здании через дорогу от прежнего места работы судьи – Дома правосудия на улице 8 марта, сообщил собеседник агентства в исполнительной власти региона.

В пресс-службе губернатора Тюменской области «Новому дню» подтвердили, что Сушинских является советником главы региона. «Сушинских является советником губернатора на общественных началах, – подчеркнули в пресс-службе. – Эта должность не относится к госслужбе и не оплачивается».

Кабинет Сушинских находится на 7 этаже офисного здания по ул.Советской, 61. Там же располагаются департаменты информатизации, потребительского рынка и туризма, труда и занятости, а также недропользования и экологии Тюменской области.

Как писал «Новый день», Анатолий Сушинских руководил судебной системой Тюменской области с 2007 года. Срок его полномочий истек в 2019 году. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предлагал Сушинских остаться на посту, но тюменский судья отказался. Преемником Сушинских на посту председателя Тюменского областного суда стал Александр Антропов. Перед уходом Сушинских на пенсию дума региона присвоила ему звание почетного гражданина Тюменской области.

Анатолий Сушинских публично заявлял, что после отставки может занять должность в ТюмГУ, в региональной ассоциации юристов или администрации Тюменской области, откуда ему поступали предложения.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 30.01.20

Собака укусила девочку в лицо под Тюменью. Прокуратура начала проверку происшествия. / Прокуратура Тюменской области «забыла» про скандал, стоивший должности и уголовного дела экс-главе Тобольского района. / В Тюмени проверили на коронавирус всех подозрительных пациентов, побывавших в Китае. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»