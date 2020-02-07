В тюменских школах продлен карантин

Карантин в Тюмени продлен до 15 февраля. Об этом сообщила пресс-службе администрации города.

Карантин продлен из-за продолжающегося роста заболеваемости гриппом и ОРВИ и превышением эпидпорога по данным заболеваниям. Превышение уровня эпидпорога по городу составляет порядка 30%, сообщили в пресс-службе областного депаратмента здравоохранения. В связи с этим останутся дома учащиеся всех муниципальных общеобразовательных организаций города и учреждений дополнительного образования. Для них организовано дистанционное обучение.

Учебный процесс в Тюмени был приостановлен с 3 февраля. Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ был превышен на 20,59%. В Тобольске также был приостановлен учебный процесс с 4 по 10 февраля. Недельный карантин был введен и в образовательных учреждениях Тюменского района. Также на карантин были закрыты школы Ялуторовска и Заводоуковска, причем в Заводоуковске карантин действует до 12 февраля, а в Ялуторовске – до 15 февраля.

Тюмень, служба информации

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