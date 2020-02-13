В тюменской облдуме «Единую Россию» обвинили в «сливе» информации в СМИ

Председателем комитета тюменской областной думы по социальной политике избрана представитель «Единой России» Ольга Швецова. Обсуждение е кандидатуры вылилось в обвинение «ЕР» в «сливе» информации в СМИ, а конкурента Швецовой, либерал-демократа Глеба Трубина – в «неполиткорректности».

Кандидатура Ольги Швецовой была принята депутатами на пленарном заседании облдумы в четверг, 13 февраля. Перед этим думцы провели внеплановое заседание социального комитета, где также одобрили кандидатуру Швецовой. Также кандидатура Швецовой прошла обсуждение на заседании фракции «Единой России», где ее конкурентом выступил Евгений Макаренко.

Решением думы Швецова была утверждена председателем социального комитета на профессиональной освобожденной основе, то есть на зарплате. Новый председатель комитета вступает в должность с 14 февраля. Альтернативным кандидатом был лидер фракции ЛДПР Глеб Трубин.

В ходе обсуждения кандидатуры нового председателя комитета Глеб Трубин заявил, что назначение Швецовой не учитывает мнение оппозиционных фракций. «Мы видим, что примерно за месяц [до назначения] произошел «слив» информации в СМИ кандидатуры [Швецовой]. И дальше, ни с кем из политических сил не советуясь, управленческим методом [кандидатуру Швецовой] «продавили», большинством проголосовав на всех этапах. Такие методы в сегодняшней политической ситуации в стране неприемлемы, невозможны и не должны проходить», – сказал Трубин. Он добавил, что Швецова – ответственный и исполнительный человек, но то, как проходит голосование по кандидатуре председателя комитета, не устраивает фракцию ЛДПР.

Трубина поддержали коллеги по партии и руководитель думских коммунистов Тамара Казанцева. Коммунистка отметила, что Трубин – автор самого большого количества законопроектов, вносимых на рассмотрение комитета по социальной политике и назвала его депутатом, с которого можно брать пример.

Думские единороссы дали ответ оппозиции. Вице-спикер Виктор Рейн заявил, что «Единая Россия» не «сливала» информацию по кандидатуре Швецовой в СМИ. Рейн заявил также, что в решении нет политической составляющей, а среди председателей комитетов есть представители всех парламентских партий. Отметим, что, согласно данным сайта тюменской областной думы, председателями комитетов являются только единороссы, оппозиции достались лишь несколько кресел заместителей председателей комитетов.

Первый вице-спикер Андрей Артюхов напомнил, что зампред облдумы – представитель оппозиционной «Справедливой России» Владимир Пискайкин, чего нет больше ни в одном субъекте УрФО. Претензии оппозиции лидер единороссов назвал «необоснованными и несправедливыми нападками».

Единоросс Андрей Моргун и вовсе заявил, что Трубину «мягко говоря, не хватает политкорректности». «Возможно, в новом созыве я к нему буду относиться более лояльно, чем сейчас. Сейчас на заседаниях допускаются высказывания, которые, по моим меркам, выходят за грань политкорректности», – заявил Моргун.

В итоге, дума утвердила председателем комитета по социальной политике большинством голосов.

Место председателя комитета по социальной политике областной думы освободилось после назначения единоросса Валерия Фалькова министром науки и высшего образования России. Довыборы в областную думу на место Фалькова пройдут в сентябре 2020 года.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 13.02.20

В Тюменской области в полиции сгорел человек. / Тюменского следователя, праздновавшего повышение под лозунги «АУЕ» и «Жизнь ворам», уволили за нарушение присяги. / Автор скандального видео с тюменскими силовиками рассказал, зачем говорил им: «Жизнь ворам!" и «АУЕ!". Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»