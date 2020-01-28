Тюменские депутаты отпустили коллегу на работу в правительство России

Депутаты тюменской областной думы исключили единоросса Валерия Фалькова из членов комитета по социальной политике. Вопрос об исключении был рассмотрен на заседании комитета во вторник, 28 января.

Члены комитета единогласно согласились «отпустить» недавно назначенного министром науки и высшего образования Фалькова на работу в правительство Российской Федерации. И.о. председателя комитета Николай Яшкин пожелал бывшему коллеге успехов. Руководитель фракции КПРФ Тамара Казанцева присоединилась к пожеланиям и поздравила с назначением Фалькова министром директора областного департамента образования и науки Алексея Райдера. Коммунистка отметила, что теперь Райдеру будет проще находить общий язык с министерством. «Мобильный телефон есть», – добавила Казанцева.

Нового председателя «социального» комитета облдумы выберут 13 февраля. Специально для этого комитет соберется на внеочередное заседание.

Как писал «Новый день», ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования Российской федерации. Кандидатура Фалькова была представлена президенту Владимиру Путину во вторник, 21 января, премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее Валерий Фальков был включен президентом Путиным в состав рабочей группы по разработке поправок в Конституцию РФ.

Тюмень, служба информации

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