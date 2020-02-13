В Тюмени пациенты инфекционной больницы выписаны из карантина по коронавирусу

В Тюмени из карантина выписаны молодые люди, контактировавшие с зараженной коронавирусом китайской студенткой. Они отбыли в карантине положенные 14 дней, заболевание в это время не выявлено, сообщил «Оперативный штаб. Коронавирус. Тюмень».

Четверо молодых людей, имевших контакты с зараженной новым китайским коронавирусом студенткой Тюменского индустриального университета, выписаны из областной инфекционной больницы. Анализы на коронавирус у них отрицательные.

Ранее из той же больницы была выписана сама китайская студентка ТИУ. Она перенесла коронавирус в легкой форме. В карантине в санатории «Градостроитель» под Тюменью остаются 144 человека, эвакуированных из китайского города Ухань, где и произошла вспышка заболевания.

Тюмень, Николай Бастриков

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