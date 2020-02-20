Суд признал банкротом опального тюменского олигарха

Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом опального олигарха Федора Хорошилова, похитившего 800 млн долларов у ВТБ. Начата процедура реализации имущества опального бизнесмена, говорится в решении суда.

В среду, 19 февраля Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Федора Хорошилова, опального тюменского олигарха, бывшего владельца компании «Конда Нефть», отеля «Тюмень» и других активов. Решение было принято по заявлению ООО «ВТБ Пенсионный администратор». Ходатайство Хорошилова о прекращении производства по делу суд оставил без удовлетворения.

Кроме того, арбитраж освободил Олега Логинова от исполнения обязанностей финансового управляющего имуществом Хорошилова. Финансовым управляющим Хорошилова суд назначил Никиту Лукена. Суд открыл процедуру реализации имущества должника, активы Хорошилова будут продавать до 17 июля 2020 года.

Следующее заседание суда, на котором будет рассмотрен отчет финансового управляющего, назначено на 13 июля 2020 года.

Получить комментарий Федора Хорошилова или представителей его семьи не удалось. Источник «Нового дня», близкий к семье опального олигарха, сообщил, что решение суда будет обжаловано, поскольку бизнесмен все так же считает незаконными требования ВТБ о возмещении ущерба на сумму 5,3 млрд рублей. Источник провел прямую аналогию между делом Хорошилова и «делом ЮКОСа», в связи с которым нидерландский суд постановил взыскать с Российской Федерации в пользу бывших акционеров компании 50 млрд долларов.

Иск о признании Федора Хорошилова банкротом подавала «дочка» ВТБ – компания ООО ВТБ Пенсионный Администратор. Сумма иска составила 5 млрд 342 млн руб. Дело о признании Федора Хорошилова банкротом тянулось с мая 2019 года. Рассмотрение дела несколько раз переносилось, Федор Хорошилов и его супруга Надежда подавали апелляционные жалобы на решение суда о принятии к рассмотрению иска ООО ВТБ Пенсионный Администратор. Жалобы были отклонены. Федор Хорошилов был осужден 4 июля 2016 года на семь лет лишения свободы за мошенничество с кредитами ВТБ и освободился весной 2019 года. Партнер Хорошилова, Гендрик Мундуть, получил тогда условный срок. Хорошилова осудили за то, что он набрал в банке ВТБ семь кредитных линий почти на 800 млн долларов и потратил их на предметы роскоши. В прошлом Федор Хорошилов был владельцем отеля «Тюмень» (сейчас DoubleTree by Hilton), ТЦ «Пассаж» и нескольких нефтяных компаний, в том числе «Конда Нефть». Практически все активы Хорошилова кредиторы забрали за долги.

Тюмень, Николай Бастриков

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