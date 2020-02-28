Тюменские инвалиды прекратили голодовку против социальной несправедливости. Организатор протеста попал в больницу

Голодовка инвалидов, проходившая в Тюмени в знак протеста против социальной политики правительства региона, завершилась в пятницу, 28 февраля. Накануне организатор акции Андрей Романов был госпитализирован с высоким давлением.

Информацию об окончании акции протеста распространил департамент здравоохранения Тюменской области. «При осмотре вчера вечером (в четверг, 27 февраля – ред.) у одного из участников по-прежнему имелись скачки давления, однако он продолжал отказываться от госпитализации, – говорится в заявлении депздрава. – По данным станции скорой медицинской помощи к нему и поступил вызов в районе 21.00 по поводу повышенного давления. Пациента госпитализировали в ОКБ№2, жизнеугрожающего состояния не выявлено. Мужчина получает все необходимое лечение по выставленному диагнозу».

Троих остальных участников голодовки в 28 февраля посетили врачи, которые осмотрели протестующих и измерили им показатели организма. Участники акции сообщили, что заканчивают голодовку и отправляются по домам. Голодовка инвалидов и многодетных родителей, недовольных социальной политикой правительства региона продолжалась с 20 февраля.

Андрей Романов и его единомышленники начали голодовку 20 февраля. Голодающие требовали выполнения ряда условий. Среди них – ежегодное санаторно-курортное лечение для инвалидов 1 группы и детей-инвалидов, повышение имущественного ценза, который дает право инвалиду или многодетной семье попасть в очередь на бесплатной получение жилья, создание безбарьерной среды. Кроме того, они требовали включения в число имеющих право на получение бесплатного жилья и земли инвалидов 3 группы.

Представители региональных отделений «Всероссийской организации инвалидов», «Всероссийского общества слепых» и «Всероссийского общества глухих» официально обвинили Андрея Романова в использовании проблем инвалидов в своих личных интересах и «потребительском экстремизме».

Тюмень, служба информации

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