В Тюмени началась голодовка инвалидов против социальной несправедливости

Тюменские инвалиды и многодетные родители начали коллективную голодовку. Они требуют от властей Тюменской области решения ряда социальных проблем.

В четверг, 20 февраля пятеро инвалидов и членов многодетных семей начали голодовку, о которой губернатора Александра Моора еще месяц назад предупреждал местный активист, инвалид Андрей Романов. К вечеру, как рассказал Романов, к акции присоединились еще двое человек. Всего о желании принять участие в голодовке заявили 30 человек, но Романов затруднился сказать, какое количество людей реально станут голодать.

Голодающие требуют выполнения ряда требований. Среди них – ежегодное санаторно-курортное лечение для инвалидов 1 группы и детей-инвалидов, повышение имущественного ценза, который дает право инвалиду или многодетной семье попасть в очередь на бесплатной получение жилья, создание безбарьерной среды. Кроме того, они требуют включения в число имеющих право на получение бесплатного жилья и земли инвалидов 3 группы.

Ранее голодовка планировалась на 20 января, но губернатор Александр Моор встретился с Андреем Романовым и пообещал содействие в решении проблем инвалидов. Однако, активист не сумел найти общий язык с чиновниками и руководством официальных общественных организаций инвалидов и обвинил Моора в нарушении «честного слова».

Голодовка проводится «на воде»: участники акции пьют воду, но ничего не едят. По словам Романова, участники будут голодать, пока их требования не удовлетворят или пока у них не возникнут серьезные проблемы со здоровьем.

До начала голодовки инвалиды и многодетные тюменцы провели групповой пикет на Центральной площади Тюмени. На пикет вышло порядка полутора десятков человек. Они требовали «социальной справедливости»: «Землю всем многодетным», «Дети на улице», «От соцразвития – нищета и унижение», говорилось на плакатах.

По словам Романова, он и его единомышленники представляют интересы значительной части из 90 тысяч инвалидов Тюменской области и 25 тысяч многодетных семей. Отметим, что ранее руководители трех официальных организаций инвалидов региона – отделений Всероссийской организации инвалидов, Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих обвинили Андрея Романова в потребительском экстремизме и дискредитации общества инвалидов в целом. По мнению руководителей этих организаций, Романов использует инвалидов для личных целей.

Тюмень, Николай Бастриков

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