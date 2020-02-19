Губернатору Александру Моору не удалось отменить голодовку инвалидов, несмотря на свои обещания

В Тюмени пройдут акция протеста и голодовка инвалидов. В четверг, 20 февраля тюменский активист, инвалид Андрей Романов намерен сначала вывести людей с ограниченными возможностями на массовый пикет на Центральной площади Тюмени под лозунгом «За социальную справедливость!», а потом объявить групповую голодовку.

Как рассказал «Новому дню» Андрей Романов, губернатор Александр Моор не выполнил обещания, данные инвалиду на встрече в конце января. Именно после обещаний Моора помочь в решении поднятых Романовым проблем инвалидов активист и отказался от голодовки, которая должна была начаться 20 января.

По словам Романова, на требование обеспечить санаторно-курортным лечением инвалидов 1 группы и детей-инвалидов с учетом профиля их заболеваний губернатор ответил «отпиской». «В ответе Моора говорилось, что у нас в области все очень хорошо с санаторно-курортным лечением, им обеспечены 80% детей-инвалидов и инвалидов 1 группы. На самом деле, санаторно-курортное лечение получают 10% от нуждающихся, причем из года в год ездят одни и те же, это дети чиновников, приближенные и родственники всякие разные», – уверен Романов.

Вторая претензия к губернатору касается имущественного ценза при получении бесплатного жилья. Сейчас этот ценз рассчитывается, исходя из МРОТ, равного 100 рублям. Таким образом, от постановки на учет в качестве нуждающихся «отсекаются» инвалиды, владеющие собственностью хотя бы на сумму в 100 тыс рублей. Кроме того, Романов с единомышленниками требовали включить в очередь нуждающихся инвалидов 3 группы в соответствии с федеральным законом. Для решения этих вопросов была создана рабочая группа с участием чиновников и представителей официальных организаций инвалидов региона, а также самого Андрея Романова.

Рабочая группа провела всего два заседания. Второе, 18 февраля, закончилось скандалом: участники не нашли общего языка с активистом, и он демонстративно покинул рабочую группу. «Чиновники просто не хотят решать имеющиеся проблемы. Да ладно чиновники. Руководители инвалидных организаций, например, Евгений Кравченко (руководитель Тюменской региональной организации инвалидов – ред.) сказал, что расширять очередь для инвалидов 3 группы вообще не надо, – рассказал Романов. – Он не за инвалидов, он за чиновников выступал».

Отметим, что Кравченко выступил за повышение имущественного ценза. По словам Романова, руоводитель организации инвалидов сначала предложил повысить имущественный ценз до 540 тыс рублей, а потом до 550 тыс рублей.

Руководители официальных организаций инвалидов – председатели тюменской областной региональной организации общероссийской общественной организации «ВОИ» Евгений Кравченко,тюменской областной организации «Всероссийское общество глухих» Наталья Буракевич и «Всероссийского общества слепых» Галина Тунгусова выступили с заявлением на сайте voi-72.ru. Они обвинили Романова в дискредитации работы общества инвалидов, использовании людей с ограниченными возможностями в своих корыстных интересах и создании угрозы здоровью граждан. «Когда он понял, что участники совещания собрались и действуют в интересах всех инвалидов, а не подстраиваются под него, он демонстративно покинул заседание. У данного гражданина нет права на получение бесплатного мунципального жилья: он не проживает на территории Тюмени пять лет, у него в собственности несколько автомобилей. Даже если имущественный ценз будет увеличен, этот человек не сможет претендовать на бесплатную квартиру. Мы в первую очередь должны заботиться о наших нуждающихся жителях, а не подстраиваться под шантажистов. Романов же дискредитирует работу общества инвалидов. И, что самое страшное, он создает угрозу здоровью граждан, которых, вводя в заблуждение, привлекает для участия в голодовках, использует черный пиар для получения личных выгод», – говорится в заявлении. Представители трех организаций выступили против голодовок и использования «черного пиара» и заявили, что проблемы инвалидов необходимо решать «не только оперативно, но и совместно». Кравченко и вовсе назвал действия Романова «потребительским экстремизмом».

Сам Андрей Романов признал в разговоре с корреспондентом «Нового дня», что действует, в том числе, в своих интересах и интересах сына – инвалида 3 группы. По мнению активиста, в отстаивании своих интересов наряду с интересами других инвалидов нет ничего зазорного. «Я сам инвалид, мой сын инвалид. Я же не примазываюсь к людям с ограниченными возможностями», – считает Романов. Он также объяснил, что, действительно, де-юре владеет тремя автомобилями, однако давно продал их по генеральной доверенности, а новые хозяева просто не перерегистрировали транспортные средства.

Сейчас Андрей Романов ищет помещение, в котором будет проходить голодовка. Он говорит, что в ней примет участие столько инвалидов, «сколько влезет». Голодовка планируется «на воде», то есть участники откажутся от еды, но не от воды. Акция продлится до тех пор, пока требования инвалидов не будут выполнены или пока у голодающих не начнутся проблемы со здоровьем.

Пикет на площади у правительства Тюменской области численностью в 1000 человек городская администрация Романову уже согласовала. Он пройдет в четверг, 20 февраля с 12 до 13 часов.

Жителям Тюмени Андрей Романов знаком своими неоднократными выступлениями в защиту прав инвалидов. Романов призывал тюменцев не голосовать за Александра Моора на выборах губернатора. Он обвинял замгубернатора, директора департамента социального развития Ольгу Кузнечевских в ненадлежащем исполнении обязанностей и выиграл у нее суд, когда чиновница обратилась за защитой репутации. Романов также обращался с просьбой о защите тюменских инвалидов к главе Чечни Рамзану Кадырову, заявив, что тюменский губернатор не решает их проблем.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 19.02.20

Спасенные от китайского коронавируса люди покинули тюменский карантин (ВИДЕО). / Врачи получили последние результаты анализов эвакуированных из-за коронавируса в Тюмень россиян. / В Тюмени отменяют карантин по коронавирусу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»