Инвалид из Тюмени объяснил, почему Моор не должен стать губернатором (ВИДЕО)

Инвалид из Тюмени Андрей Романов, которому пришлось ползти по ступеням банка, чтобы получить пенсию, записал видеообращение к жителям города. В нем он рассуждает на тему – как можно голосовать на выборах губернатора за Александра Моора, который семь лет работая главой администрации Тюмени не смог обеспечить нормальные условия для передвижения маломобильных граждан.

«Как вы собираетесь руководить регионом, если не можете сделать элементарные вещи?», – задает вопрос основному кандидату в губернаторы Андрей Романов. Инвалид снял на видео надземный пешеходный переход на ул. Федюнинского (недалеко от остановки «Южный микрорайон»), здание на Республики, 55, в котором расположении трудинспекция, МФЦ на Щербакова, общественную приемную «Единой России», управление Пенсионного Фонда, поликлиника №8 и т.д.

Все объекты оснащены крутыми ступенями, не имеют пандусов и лишают граждан с ограниченными возможностями свободного доступа внутрь. «Вот так выглядит забота власти. Я много раз писал в контролирующие и надзорные органы. Ничего не меняется. А ведь с увеличение пенсионного возраста будет расти число маломобильных граждан. Что же, все они будут ползать по ступеням так же как я несколько дней назад?», – говорит Андрей Романов.

Отдельно тюменец отметил недоступность общественных приемных парламентских партий, от которых двигаются кандидаты в губернаторы Тюменской области. Кроме того, по словам Андрея Романова, инвалиды не смогут попасть на многие избирательные участки. «Избирательные участки недоступны, многие вообще расположены на верхних этажах, что является нарушением. Господин Халин [Игорь Халин, глава избирательной комиссии Тюменской области – прим. ред.], хватит нарушать закон о выборах. Прокуратура, почему вы не реагируете на эти нарушения?», – говорит автор видео.

Между тем, в тюменском отделении Всероссийского общества инвалидов считают, что Андрей Романов немного «сгущает краски». «Наши специалисты занимаются доступной средой, они ежегодно обследуют большое количество объектов, в том числе избирательные участки. Когда были выборы президента России, они каждый участок объезжали. Большинство объектов все-таки оборудуются и пандусами, и кнопками вызова. Работа ведется большая, и мы за этим четко следим. Может быть, Романов пришел в те места, где еще нет оснащения», – сказали «Новому Дню» в организационном отделе ВОИ.

Тюмень, служба информации

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