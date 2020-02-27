Организатор голодовки инвалидов в Тюмени предъявил ультиматум губернатора Александру Моору и прогнал двоих омбудсменов

Организатор голодовки тюменских инвалидов и многодетных Андрей Романов потребовал от губернатора Александра Моора опубликовать «дорожную карту» за подписью главы региона по решению социальных вопросов людей с ограниченными возможностями. Это единственный вариант, при котором голодовка будет прекращена, заявил Романов, добавив требование к аппарату губернатора прекратить давление на участников акции.

«Нас убеждают прекратить голодовку. Но мы сделаем это лишь при условии, что будет официально опубликована «дорожная карта» по решению наших социальных вопросов. Мы требуем прекратить давление, которое оказывает аппарат губернатора Тюменской области на всех участников и сторонников нашего протеста», – заявил Романов. Инвалид поблагодарил за помощь депутатов и членов партии КПРФ, отдельной благодарности удостоились участники движения «Диванные войска Тюмени».

В среду, 26 февраля на квартиру, где голодают Романов со сторонниками, приезжала депутат тюменской областной думы от КПРФ Тамара Казанцева. Коммунистка пообщалась с участниками голодовки, которые сообщили ей свои условия прекращения акции протеста.

Отметим, что двоих региональных омбудсменов, уполномоченного по правам человека Сергея Миневцева и уполномоченного по правам детей Андрея Степанова, участники голодовки отказываются пускать в квартиру. Андрея Романов обвиняет обоих омбудсменов в распространении недостоверной информации о ходе голодовки и ее участниках.

В четверг, 27 февраля, на официальном сайте правительства Тюменской области было опубликовано видео, в котором Сергей Миневцев и Андрей Степанов рассказали, как их в грубой форме попросили удалиться из квартиры, в которой голодают Романов со сторонниками.

«Мы третий раз решили посетить Андрея Романова. Посмотреть, поговорить с ним о том, как дальше будет продолжаться у нас эта голодовка. В комнате были люди с небольшими кинокамерами, была Казанцева, депутат областной думы. С нами, к сожалению, не стали разговаривать, угрожали «придать нам ускорение»», – рассказал Миневцев. Он добавил, что голодающие позволили остаться с ними консультанту службы уполномоченного по правам человека и психолог из социальной службы.

Как писал «Новый день», во вторник, 25 февраля Романов отправил журналистам западных СМИ – Washington Post, New York Times и Reuters данные о нарушении прав инвалидов в Тюменской области.

Сейчас вместе с Романовым в Тюмени голодают несколько инвалидов. Их состояние удовлетворительное, участников акции последние 4 дня дважды в сутки посещают врачи..

Ранее голодающие записали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором просили главу государства «заставить работать» тюменских чиновников.

Андрей Романов и его единомышленники начали голодовку 20 февраля. Голодающие требуют выполнения ряда требований. Среди них – ежегодное санаторно-курортное лечение для инвалидов 1 группы и детей-инвалидов, повышение имущественного ценза, который дает право инвалиду или многодетной семье попасть в очередь на бесплатной получение жилья, создание безбарьерной среды. Кроме того, они требуют включения в число имеющих право на получение бесплатного жилья и земли инвалидов 3 группы.

Ранее губернатор Александр Моор встретился с Андреем Романовым и пообещал содействие в решении проблем инвалидов. Однако, активист не сумел найти общий язык с чиновниками и руководством официальных общественных организаций инвалидов и обвинил Моора в нарушении «честного слова».

Ранее представители региональных отделений «Всероссийской организации инвалидов», «Всероссийского общества слепых» и «Всероссийского общества глухих» официально обвинили Андрея Романова в использовании проблем инвалидов в своих личных интересах и «потребительском экстремизме».

Тюмень, Николай Бастриков

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