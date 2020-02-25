Голодающие тюменские инвалиды пожаловались на чиновников в западные СМИ и президенту Путину

Голодающие тюменские инвалиды обратились за помощью в западные СМИ. Об этом «Новому дню» сообщил организатор групповой голодовки Андрей Романов.

По словам Романова, во вторник, 25 февраля он связался с представителями западным СМИ – Washington Post, New York Times и Reuters. Инвалид отправил журналистам видеообращения, которые записывал с единомышленниками, и другие данные о нарушении прав людей с ограниченными возможностями.

Сейчас вместе с Романовым в Тюмени голодают несколько инвалидов. По словам активиста, их состояние удовлетворительное, хотя голодающие чувствуют слабость, у некоторых отмечается повышенное артериальное давление. Самому Романову пришлось вызывать «скорую», но госпитализация пока никому из участников акции не потребовалась. К голодающим приходили врачи пятой тюменской поликлиники, которые осмотрели их всех.

Днем ранее они записали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором просили главу государства «заставить работать» тюменских чиновников. В кадре видеозаписи пять человек, включая самого Андрея Романова. «Уважаемый Владимир Владимирович! – говорят авторы видеообращения. – Мы, инвалиды и многодетные семьи из города Тюмени пятый день проводим коллективную голодовку и мы требуем, чтобы федеральное законодательство было соблюдено в Тюменской области и городе Тюмени. Чтобы тюменские законы были приведены в соответствие с федеральными законами. У нас многодетные семьи и инвалиды не могут реализовать свое право на земельные участки и на жилье. Мы хотим, чтобы наши права соблюдались, потому что это ни в какие рамки не лезет Правительство Тюменской области дает льготы ликеро-водочным заводам, аквапаркам, но про многодетные семьи и инвалидов они совершенно забыли. Уважаемый Владимир Владимирович, мы просим Вас обратить вниманием на эту проблему и заставить работать, наконец, тюменских чиновников».

Также авторы обращения говорят, что на пикеты к зданию правительства региона каждый день выходят «мамы и папы (имеются в виду члены многодетных семей – ред.), которые также не согласны с бюрократическими барьерами, которые мешают получить льготы, пособия и , соответственно, жилье и земельные участки».

В среду участники акции намерены записать видеообращение к американскому президенту Дональду Трампу. Ранее Андрей Романов уже записывал обращение к американскому президенту с жалобами на обращение с инвалидами в Тюменской области.

Андрей Романов и его единомышленники начали голодовку 20 февраля. Голодающие требуют выполнения ряда требований. Среди них – ежегодное санаторно-курортное лечение для инвалидов 1 группы и детей-инвалидов, повышение имущественного ценза, который дает право инвалиду или многодетной семье попасть в очередь на бесплатной получение жилья, создание безбарьерной среды. Кроме того, они требуют включения в число имеющих право на получение бесплатного жилья и земли инвалидов 3 группы.

Ранее голодовка планировалась на 20 января, но губернатор Александр Моор встретился с Андреем Романовым и пообещал содействие в решении проблем инвалидов. Однако, активист не сумел найти общий язык с чиновниками и руководством официальных общественных организаций инвалидов и обвинил Моора в нарушении «честного слова».

Голодовка проводится «на воде»: участники акции пьют воду, но ничего не едят. По словам Романова, участники будут голодать, пока их требования не удовлетворят или пока у них не возникнут серьезные проблемы со здоровьем.

Представители трех официальных организаций инвалидов Тюменской области – местных отделений «Всероссийской организации инвалидов», «Всероссийского общества слепых» и «Всероссийского общества глухих» – официально обвинили Андрея Романова в использовании проблем инвалидов в своих личных интересах и «потребительском экстремизме».

Тюмень, Николай Бастриков

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