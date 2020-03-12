В Тюменской области безалкогольные «энергетики» приравняли к электронным сигаретам

Штраф за продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетических напитков в Тюменской области приравняли к штрафам за продажу «электронных сигарет». Такое решение приняла на заседании в четверг, 12 марта, тюменская областная дума.

Изменения в Кодекс Тюменской области об административной ответственности были предложены представителями всех парламентских фракций – единороссом Дмитрием Новицким, либерал-демократом Михаилом Селюковым, коммунистом Иваном Левченко и эсером Сергеем Моревым. Согласно законопроекту, вводятся штрафы за несоблюдение запрета розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в организациях отдыха детей и их оздоровления, в медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. Сумма штрафа для физических лиц в размере от 3 до 5 тыс рублей, для должностных лик от 30 до 50 тыс рублей, для юридических лиц от 50 до 150 тыс рублей.

Уполномоченная по правам предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло предлагала депутатам во время рассмотрения законопроекта на комитете по госстроительству и местному самоуправлению снизить сумму штрафов. По предложению бизнес-омбудсвумен, достаточно было бы ввести штраф для физических лиц в размере 500 – 1000 рублей, для должностных лиц – 8-15 тыс рублей, для организаций – 10-20 тыс рублей, однако, комитет рекомендовал отклонить предложение Невидайло.

Причиной отказа принять предложение Невидайло стало желание депутатов сохранить общий размер штрафов за продажу несовершеннолетним устройств и веществ, причиняющих урон их здоровью и физическому развитию. В частности, такие же значительные штрафы установлены за продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина («электронных сигарет»).

Вице-спикер облдумы от оппозиции, эсер Владимир Пискайкин высказал мнение, что думе стоило бы принять предложение Невидайло. По мнению Пискайкина, это бы усилило влияние Невидайло и облегчило ее работу по защите прав предпринимателей.

Депутаты облдумы не согласились с Пискайкиным и одобрили законопроект с первоначальными суммами штрафов.

Тюмень, Николай Бастриков

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