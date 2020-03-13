Губернатор Александр Моор рассказал полпреду президента о проблемах со спросом на отсортированный мусор

Только 24% отсортированного на тюменских заводах мусора было продано по итогам 2019 года. Об этом заявил на совещании под руководством полпреда президента в УрФО Николая Цуканова губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Действительно, есть проблема. Не весь отсортированный мусор идет в дальнейшую переработку. По итогам 2019 года только 24% отсортированного сырья пользуется спросом и продано. Все остальное лежит на складе и здесь, конечно, нужно принимать системные меры, стимулировать, в том числе, спрос и переработку этих отходов», – отметил Моор.

При этом тюменский губернатор поделился опасением, что действующий СанПИН , определяющий частоту вывоза мусора, при переходе на раздельный сбор коммунальных отходов может стать причиной роста тарифа. «На мой взгляд, целесообразно посмотреть и внести изменения в СанПИН, который регулирует кратность вывоза мусора, связанную с температурой. Если она выше 5 градусов, то 1 раз в сутки, если ниже – 3 раза в сутки. Это понятно, когда мы мусор не сортируем, он лежит и киснет. Когда мы будем его сортировать, в баках, где собирается сухой мусор, периодичность (вывоза мусора – ред.) должная быть другая, иначе мы будем возить пустые баки и это будет сказываться на тарифе», – отметил Моор.

При этом губернатор отметил, что в Тюменской области находится «на финишной прямой» строительство последнего из трех мусоросортировочных заводов, расположенного в городе Ишиме. Ранее директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина утверждала, что разрешение на воод в эксплуатацию ишимского предприятия должно быть получено не позже 31 марта.

Ранее несколько раз переносились сроки начала работы мусоросортировочных заводов в Тобольске и Ишиме. Руководитель регионального оператора по обращению с коммунальными отходами, компании «Тюменское экологическое объединение» («ТЭО») Константин Фрумкин обещал, что разрешение на ввод тобольского завода в эксплуатацию планируется получить до конца 2019 года. До этого компания планировала получить разрешение раньше , в октябре 2019 года. Ввод в эксплуатацию ишимского мусоросортировочного завода планировался на февраль 2020 года.

ООО «ТЭО» контролируют уральские энергетики Алексей Бобров и Артем Биков. Под их же контролем находится единая теплоснабжающая организация города Тюмени – АО «УСТЭК», энергетическая компания АО «СУЭНКО» и ряд других предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Тюмень, Николай Бастриков

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