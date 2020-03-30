В Тюмени может быть введен жесткий карантин по коронавирусу, как в Москве

В Тюмени могут быть введены жесткие ограничения перемещения жителей, аналогичные московским. Это может быть сделано, если граждане не будут придерживаться предписанного властями режима разобщения, заявил в понедельник, 30 марта заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

«Когда мы выходим на прогулки – мы создаём очаги контактов и подвергаем опасности себя и окружающих, – заявил Пантелеев. – Если мы увидим, что серьезное число жителей не придерживаются указанного режима разобщения, мы можем ввести меры, аналогичные тем, что были введены в Москве». Чиновник сообщил, что число компаний, которые выполнили предписания и закрылись на время режима самоизоляции, кратно больше количества предприятий-нарушителей. Сейчас проводятся рейды, проверяется, как компании соблюдают режим, требующий закрытия предприятий, сообщил Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Ограничения на передвижения тюменцев старше 65 лет , введенные правительством региона, не сработали. Пенсионеров предупредили, чтобы они ограничились одной поездкой на общественном транспорте в минувшие субботу и воскресенье. Этого было бы достаточно, чтобы уехать, например, на дачу на все время действия режима самоизоляции (до 10 апреля). Однако, как заявила замгубернатора Ольга Кузнечевских, за минувшие выходные на каждого жителя старше 65 лет пришлось, в среднем, по три поездки на общественном транспорте.

«Выходные показали, что меры по разобщению людей не сработали. Люди продолжают посещать магазины, прогуливаются, очень много ездят на личном и общественном транспорте. Либо вы нас не услышали, либо не до конца понимаете риски», – заявила Кузнечевских.

Напомним, режим обязательной самоизоляции был введен в Тюмени с 28 марта. Правительство региона предписало лицам старше 65 лет и носителям хронических заболеваний оставаться дома, минимизировать контакты с окружающими. Были закрыты все предприятия, кроме ограниченного числа. Были закрыты все кафе и рестораны, ТРЦ, кинотеатры, ночные клубы и другие развлекательные организиции.

Тюмень, Николай Бастриков

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