Режим изоляции будет ужесточаться: Собянин пообещал быстро наладить систему тотальной слежки за москвичами

В Москве режим контроля за передвижениями граждан будет ужесточен. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Градоначальник рассчитывает, что к концу недели электронная система сможет полностью отслеживать перемещения людей.

«По мере разработки информационных систем мы с каждым днем будем все жестче контролировать эту ситуацию. Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать», – заявил Собянин.

Кроме того, мэр Москвы подчеркнул, что ожидает принятия федерального закона, который позволяя правительству вводить режим ЧС. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой завтра. Планируется, что парламентарии примут его сразу в трех чтениях.

Ранее сенатор Андрей Клишас, комментируя поправки в ограничительный указ Собянина, заявил, что у мэра Москвы не было полномочий вводить ограничения прав и свобод граждан. Речь идет о запрете москвичам и гостям столицы покидать дома – исключением могут стать только поездка на работу, выход в ближайшие магазин и аптеку, а также выгул домашнего животного на расстоянии не более 100 метров от дома.

Москва, Татьяна Дорофеева

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