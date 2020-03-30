После вмешательства прокуратуры чиновники занялись бродячими собаками, нападавшими на детей в поселке под Тюменью

Прокуратура заставила администрацию Тюменского района заняться отловом бродячих собак, нападавших на людей. После вмешательства надзорного ведомства администрация района заключила контракт на отлов животных , не имеющих владельцев, до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

После публикаций в СМИ о нападении бродячих собак на жителей поселка Боровский прокуратура Тюменского района провела проверку. Выяснилось, что администрация района в нарушение закона заключала контракты на отлов бродячих животных помесячно, причем контракт от 19 декабря 2019 года предусматривал отлов всего лишь 10 животных, не имеющих владельцев, а контракт от 24 января 2020 года – на отлов 29 животных.

В районе при этом было много бродячих собак. Родители учеников Боровской общеобразовательной школы жаловались на увеличившееся количество бродячих собак, которые угрожают жизни и здоровью детей.

28 февраля прокуратура внесла представление в адрес главы администрации Тюменского района Светланы Ивановой, потребовав устранить нарушение закона. После этого администрация Тюменского района заключила муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем до конца 2020 года на оказание услуги по обращению с животными без владельцев на территории Тюменского муниципального района.

Как писал «Новый день», 24 января бродячая собака напала в поселке Боровском на девочку 10 лет. Собака укусила ребенка в лицо.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 30.03.20

Мэр Тобольска объявил о приостановлении действия транспортных карт из-за коронавируса. / В Тюмени может быть введен жесткий карантин по коронавирусу, как в Москве. / В Тюмени новый случай коронавирусной инфекции. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»