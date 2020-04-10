Тюменские врачи не могут понять, от кого заразился коронавирусом последний заболевший

Замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских рассказала о последнем пациенте в Тюменской области, у которого был обнаружен коронавирус COVID-19. Врачи в затруднении: они не могут установить, с кем контактировал больной и от кого он заразился.

В ходе онлайн-брифинга Кузнечевских рассказала, что пациенту 68 лет. Мужчина почувствовал себя плохо, обратился к врачу, по итогам взятых у него анализов был диагностирован коронавирус. Сейчас пациент находится в тюменской областной инфекционной больнице.

«Человек не был за границей. Ведется поиск его контактов. Очень сложно отследить, где был человек, с кем он контактировал, кто является носителем, кто его заразил», – заявила Кузнечевских и призвала тюменцев оставаться дома.

По словам замгубернатора, улучшилось состояние одного из пятерых больных, находящихся в инфекционной больнице в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Врачи периодически отключают ему аппарат ИВЛ, чтобы мужчина вспомнил, как дышать самостоятельно. Состояние остальных четверых «тяжелых» пациентов не изменилось.

Всего в регионе было зарегистрировано 19 случаев COVID-19, семеро больных излечились, троих из них выписали из инфекционной больницы в четверг, 9 апреля.

Как писал «Новый день», вчера в УрФО впервые умер больной коронавирусом. Трагедия произошла на Ямале, мужчине было 47 лет. В пятницу, 10 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор продлил карантин в регионе с 12 по 30 апреля.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 10.04.20

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