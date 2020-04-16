Уволился главврач тюменского санатория, где размещен карантин по коронавирусу

Главврач санатория «Градостроитель» под Тюменью, где размещены в карантине потенциальные больные коронавирусом covid-19, ушел с поста. Об этом «Новому дню» сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«Владимир Викторович Семёнов принял решение об увольнении по собственному желанию. Мы благодарим его за всю проведенную работу, особенно в такое непростое время. На Барсукову Людмилу Леонидовну, заместителя главного врача, возложено исполнение обязанностей главного врача», – сообщили в пресс-службе. Причины увольнения не разглашаются.

Как писал «Новый День», в четверг, 16 апреля в Тюменской области резко выросло число зараженных коронавирусной инфекцией. За сутки диагноз был подтвержден у 27 человек. Всего число зараженных достигло 112 человек. По неподтвержденным данным, они находились в карантине в «Градостроителе». Ранее в санатории успешно прошли карантин россияне, эвакуированные из первоначального очага заражения коронавирусом – китайского города Ухань.

Тюмень. Другие новости 16.04.20

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