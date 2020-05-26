В Тюменской области выбирают главу скандального района. Предыдущий руководитель замешан в уголовном деле на миллиарды рублей

В Тобольском районе во вторник, 26 мая дума избирает нового главу района. Фаворитом считается первый заместитель главы Уватского района Леонид Митрюшкин, в 2019 году незаконно отдавший контракт на пассажирские перевозки почти на 60 миллионов рублей Тобольскому ПАТП.

На конкурс, кроме Митрюшкина, заявились замглавы Тобольского района Милана Данилова и тобольская общественница Лариса Шакурская. Четвертым кандидатом, о котором «Новому Дню» стало известно перед самым проведением конкурса, является глава Ушаровского сельского поселения Виктор Питухин.

Леонид Митрюшкин в начале 2019 года региональным управлением ФАС РФ был привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о муниципальных закупках. Как говорится в решении суда, 4 июля 2018 года Митрюшкин «проголосовал за признание соответствующей требованиям документации открытого конкурса измененной заявки ОАО «Тобольское ПАТП», тогда как такая заявка не соответствовала требованиям конкурсной документации и подлежала отклонению». Речь шла о закупке транспортных услуг для Уватского района на сумму почти 60 миллионов рублей, чиновник получил штраф в 30 тысяч рублей.

Митрюшкин пытался обжаловать решение суда, но 22 января 2019 года Уватский районный суд отклонил жалобу чиновника. Объясняя свои действия, Митрюшкин утверждал, что неверно разобрался в формулировках закона. При этом чиновник является кадровым юристом, он закончил Юридический институт МВД РФ и длительное время работал в правоохранительных органах. До назначения первым заместителем главы Уватского района Митрюшкин 10 лет работал замглавы Тобольска и курировал юридический комитет и отдел государственных и муниципальных закупок.

На прошедшей неделе Лариса Шакурова подала заявление в РУ ФСБ по Тюменской области, в котором жалуется на бездействие прокуратуры. По мнению общественницы, надзорное ведомство не провело процессуальную проверку в отношении Митрюшкина, в действиях которого может быть состав должностного преступления. «Новому дню» Шакурова рассказала, что Митрюшкин мог прямо действовать в интересах тобольского ПАТП.

Как рассказал «Новому дню» председатель тобольской районной думы Виктор Кадочников, на заседание по выборам главы района приглашен вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Председателем конкурсной комиссии является первый вице-спикер тюменской областной думы Андрей Артюхов. В повестке дня думы только один вопрос, об избрании главы района. Заседание из-за эпидемии коронавируса пройдет в ограниченном формате, не более 50 присутствующих.

Напомним, предыдущий глва Тобоольского района Юрий Батт добровольно сложил полномочия в январе 2020 года. После этого Батт стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий при выдаче разрешения на разработку и складирование песка. В результате действиями АО «Промэкскавация» природе Абалакского заказника был причинен ущерб ориентировочно в 2,3 млрд рублей.

Тобольск, Николай Юрьев

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