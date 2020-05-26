Сын экс-гендиректора Антипинского НПЗ полгода не платил работникам зарплату

Принадлежащий сыну беглого экс-гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко завод в Исетском районе задолжал своим работникам зарплату за полгода. В суд было направлено 187 исков о взыскании задолженности по зарплате, сообщили во вторник, 26 мая, в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Проверка прокуратуры Исетского района выявила, что в ООО «Завод Полипак» с октября 2019 года по май 2020 года зарплату выплачивали несвоевременно. Сумма задолженности составила более 5,5 млн рублей.

В отношении гендиректора завода Алексея Лисовиченко прокуратурой было возбуждено административное дело о невыплате заработной платы. Прокуратура внесла руководителю предприятия представление о необходимости устранить нарушение закона.

В суд в интересах работников предприятия было направлено 187 заявлений о взыскании задолженности по оплате труда. Сейчас долги по зарплате погашены полностью.

Отметим, что генеральный директор ООО «Полипак» Алексей Лисовиченко – это сын Геннадия Лисовиченко, экс-гендиректора объявленного банкротом Антипинского нефтеперерабатывающего завода. До марта 2020 года Геннадий Лисовиченко входил в состав учредителей ООО «Полипак».

Процедура банкротства Антипинского НПЗ началась в середине 2019 года. Сумма долгов предприятия превысила 346 млрд рублей. В отношении бывшего владельца предприятия Дмитрия Мазурова и экс-гендиректора Геннадия Лисовиченко были возбуждены уголовные дела.

Тюмень, Николай Юрьев

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