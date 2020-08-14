Подросток, планировавший устроить бойню в тюменской школе, избежал уголовной ответственности

Юноша, готовивший вооруженное нападение на школы в Тюменском районе, признан невменяемым и отправлен в психбольницу на принудительное лечение. Такое решение в пятницу, 14 августа, принял Тюменский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как было установлено, 19-летний житель Тюменского района в апреле 2020 года готовил убийство неопределенного количества людей в одной из школ. Для этого он подготовил гладкоствольное охотничье ружье, патроны, два охотничьих ножа и аммиачную селитру, из которой намеревался сделать бомбу – скачанную из интернета инструкцию по изготовлению самодельных взрывных устройств нашли у парня при обыске.

Нападение не состоялось, потому что школы оказались закрыты на карантин из-за коронавируса, сообщил «Новому дню» собственный источник. Впоследствии юношу задержали сотрудники ФСБ РФ.

В ходе расследования выяснилось, что неудавшийся преступник сумел получить в ноябре 2019 года лицензию на приобретение оружия. Для этого он использовал поддельные справки от нарколога, психиатра и медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических и психотропных веществ.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом и об использовании заведомо поддельных документов.

Проведенная стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что злоумышленник страдает психическим заболеванием и не осознавал фактический характер, общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. В силу этого суд отправил молодого человека на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 14.08.20

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