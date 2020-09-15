Против виновника скандала на вечеринке тюменских силовиков под лозунги «АУЕ!" и «Жизнь ворам!" возбудили уголовное дело

В Тюмени возбуждено уголовное дело против Дениса Девкина, скандально прославившегося после вечеринки силовиков, на которой Девкин на камеру говорил «АУЕ!» (идеология, признанная экстремистской и запрещенная в РФ ) и «Жизнь ворам!». Девкина пока подозревают в угрозах убийством своей гражданской супруге, сообщил источник «Нового дня», близкий к правоохранительным органам.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление гражданки Л., поступившее в отдел полиции №7 города Тюмени 11 сентября этого года. В своем заявлении Л. Написала, что вечером 10 сентября возле кладбища на Московском тракте в Тюмени Денис Девкин угрожал ей убийством, держа при этом в руках оружие. Угрозы Л. восприняла всерьез.

В тот же день было возбуждено уголовное дело об угрозах убийством (ст.119 УК РФ). Как говорит источник «Нового дня», возможно, в деле возникнет еще одна статья – о похищении человека (ст. 126 УК РФ), потому что подозреваемый, якобы, вывез женщину в лес против ее воли. В таком случае, делом Девкина займется Следственный комитет.

Отметим, что неоднократно судимый Денис Девкин стал известен после скандала вокруг празднования тюменскими силовиками нового звания, полученного следователем регионального СК Рафиком Аглиулиным. Девкин произносил лозунги «АУЕ!» (идеология, признанная экстремистской и запрещенная в РФ ) и «Жизнь ворам!», снимая при этом на камеру себя, виновника торжества и других силовиков.

После публикации скандального видео Рафик Аглиулин был уволен за нарушение присяги. Также должности лишился замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области Артур Рузеев. Ряд других участников празднования получили взыскания.

Артуру Рузееву удалось вернуться на прежнюю должность по решению суда в начале сентября. Рафик Аглиулин восстановиться в СК не смог и ушел в адвокатуру.

Получить комментарий в УМВД по Тюменской области не удалось.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 15.09.20

Тюменскую организацию оштрафовали на миллион за дачу взятки чиновнице. / Число случаев заражения коронавирусом в Тюменской области превысило 8,5 тысячи человек. / Более пятидесяти новых случаев COVID-19 зафиксировано в Тюменской области. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»