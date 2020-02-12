Тюменского следователя, праздновавшего повышение под лозунги «АУЕ» и «Жизнь ворам», уволили за нарушение присяги

Следственный комитет официально подтвердил увольнение сотрудника, праздновавшего получение звания майора под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ» («Арестантский Уклад Един» – ред.). Причина увольнения следователя Рафика Аглиуллина – нарушение присяги сотрудника Следственного комитета России.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, по поручению руководителя СУ СК, организована служебная проверка по опубликованной в СМИ информации. «Следственным управлением будет дана объективная и принципиальная оценка поведению сотрудников и приняты жесткие меры реагирования», – сообщили в пресс-службе. Следователь Аглиуллин уже уволен, с момента начала проверки не прошло и одних суток.

Напомним, сотрудник Следственного комитета в компании представителей других правоохранительных органов Рафик Аглиуллин отметил получение звания майора в одном из тюменских ресторанов под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ». Во время празднования компанию силовикам составил ранее судимый Денис Девкин, при этом правоохранители позировали на камеру мобильного телефона. Девкин при этом снимал видео для Инстаграм и произносил: «Жизнь ворам, АУЕ!»

Позднее Девкин записал видео, в котором извинился за свой поступок и объяснил, что был нетрезв и хотел пошутить.

Тюмень, служба информации

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