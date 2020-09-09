Высокопоставленный тюменский полицейский, уволенный из-за «вечеринки АУЕ», вернулся на свою должность в МВД

Экс-замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области Артур Рузеев, потерявший должность после скандала с праздником силовиков под лозунги «АУЕ!» (организация, признанная экстремистской и запрещенная в РФ) и «Жизнь ворам!», восстановлен на работе в прежней должности. Такое решение во вторник, 9 сентября, принял Центральный районный суд Тюмени.

Суд счел незаконным увольнение Артура Рузеева за совершение проступка, порочащего сотрудника органов внутренних дел. Как писал «Новый День», Рузеев присутствовал в компании других силовиков на праздновании получения нового звания сотрудником следственного управления СК РФ по Тюменской области Рафиком Аглиуллиным 7 февраля 2020 года. Тогда присутствовавший на праздновании ранее неоднократно судимый Денис Девкин записал видео, на котором присутствовали Аглиуллин и Рузеев. При этом Девкин произносил слова «АУЕ!» и «Жизнь ворам», а Аглиуллин и Рузеев позировали. В своем иске уволенный полицейский заявил, что не слышал, что именно говорил Девкин, и не был с ним знаком.

Как рассказал Максим Еремеев, адвокат Артура Рузеева, после своего увольнения бывший полицейский подал иск к Девкину о компенсации морального вреда. Однако, Калининский районный суд Тюмени отказал, не найдя в поведении Девкина действий, нарушающих права или оскорбляющих кого бы то ни было. В УМВД также заявили, что Девкин своими действиями не нарушил и уголовного, ни административного законодательства. Когда адвокат обратился в прокуратуру, надзорное ведомство заявило, что действия Девкина не нарушали закон. В Роскомнадзоре заявили, что «АУЕ» на момент вечеринки силовиков не являлось запрещенной или экстремистской организацией (идеологию «АУЕ» признали экстремистской и запретили в России в августе 2020 года).

При этом ни полиция, ни другие правоохранительные органы не собирались предпринимать что бы то ни было в отношении самого Дениса Девкина, который оказался чист с точки зрения закона. Как говорит Максим Еремеев, в ходе судебного разбирательства представитель УМВД по Тюменской области так и не сумел четко объяснить, что именно должен был сделать во время празднования Артур Рузеев, чтобы его не обвинили в совершении порочащего честь мундира проступка.

В итоге, суд принял сторону бывшего полицейского и восстановил его в должности. Отметим, что в тот же день, 8 сентября, суд отклонил аналогичный иск о восстановлении на работе, поданный Рафиком Аглиуллиным. Сейчас, согласно данным сайта Министерства Юстиции, Аглиуллин является адвокатом.

Как писал «Новый День», ледователь СУ СК РФ по Тюменской области Рафик Аглиуллин 7 февраля 2020 года устроил празднование в честь получения погон майора юстиции. На празднике присутствовал ранее неоднократно судимый Денис Девкин, который сделал для своей страницы в Инстаграме короткий видеоролик. На видеозаписи Девкин произносит: «Жизнь ворам!» и «АУЕ!», при этом в кадре присутствуют Аглиуллин, Ушатый и Рузеев. Все трое никак не выражают недовольства произнесенными Девкиным словами.

Далее в кадр попадает праздничный стол. Комментируя видео, его автор произносил: «Так. Судья. Прокурор. Следственный комитет». Ролик вызвал общероссийский скандал. По публикациям в СМИ была организована проверка Следственного комитета. Ситуацию взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

После того, как видеозапись попала в СМИ, Денис Девкин записал и распространил через соцсети видео, в котором объяснил свое поведение на празднике силовиков. Девкин рассказал, что в тот вечер выпивал и зашел в ресторан случайно, потому что ему и его другу захотелось чачи. Свои слова про воров и АУЕ мужчина объяснил желанием пошутить. В тот же день, что и видеозапись, было сделано коллективное фото участников застолья. Оно также было опубликовано на странице Дениса Девкина в сети Инстаграм. На нем Денис Девкин позировал вместе с силовиками. Под фото была подпись «семья» и сердечко.

В скором времени снимок был удален.

Тюмень, Николай Юрьев

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