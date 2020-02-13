За скандальное празднование повышения следователя СК, во время которого звучали слова: «Жизнь ворам» и «АУЕ» («Арестантский Уклад Един» – ред.), поплатились 12 участников банкета. Об этом сообщили сразу несколько источников «Нового дня», близких к правоохранительным органам.

По данным источников, кроме хозяина празднества, следователя СУ СК РФ по Тюменской области Рафика Аглиуллина, уволенного в среду, 12 февраля за нарушение присяги, были объявлены строгие выговоры 7 сотрудникам регионального управления СК. В числе прочих строгие выговоры получили руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области подполковник юстиции Игорь Деев и замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел подполковник юстиции Артем Бучнев. Руководитель отдела кадров получил дисциплинарное замечание.

Фигурировавший на видеозаписи с празднования начальник отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый был понижен в должности. Замначальника отдела Артур Рузеев подал заявление об увольнении по собственному желанию. Кроме того, по данным одного из источников «Нового дня», в отставку подала судья Тюменского районного суда Ольга Ракова (дочь председателя Ленинского районного суда города Тюмени Сергея Ракова), также попавшая на видео. Однако, другой собеседник агентства отрицает факт отставки Раковой, говоря, что судья просто временно уехала из Тюмени. На сайте суда Ракова числится среди действующих судей.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области не подтвердили и не опровергли информацию о кадровых решениях по Ушатому и Рузееву. Получить комментарий в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области и в Тюменском районном суде также не удалось.

Как писал «Новый день», в пятницу, 7 февраля следователь СУ СК РФ по Тюменской области Рафик Аглиуллин устроил празднование в честь получения погон майора юстиции. На празднике присутствовал ранее неоднократно судимый Денис Девкин, который сделал для своей страницы в Инстаграме короткий видеоролик (вероятно, на мобильный телефон). На видеозаписи Девкин произносит: «Жизнь ворам!» и «АУЕ!», при этом в кадре присутствуют Аглиуллин, Ушатый и Рузеев. Все трое никак не выражают недовольства произнесенными Девкиным словами.

Далее в кадр попадает праздничный стол, за которым сидят люди, похожие на Игоря Деева и Ольгу Ракову. Комментируя видео, его автор произносит: «Так. Судья. Прокурор. Следственный комитет». Впрочем, один из источников «Нового дня», близкий к СК, отрицает, что в зале были представители прокуратуры: среди приглашенных находилась сотрудница аппарата губернатора Тюменской области Регина Резниченко, уволенная из прокуратуры в мае 2019 года.

По публикациям в СМИ была организована проверка Следственного комитета. Ситуацию взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

После того, как видеозапись попала в СМИ, Денис Девкин записал и распространил через соцсети видео, в котором объяснил свое поведение на празднике силовиков. Девкин рассказал, что в тот вечер выпивал и зашел в ресторан случайно, потому что ему и его другу захотелось чачи. Свои слова про воров и АУЕ мужчина объяснил желанием пошутить. Кроме того, Девкин сказал, что телефон записал только часть фразы, которую он намеревался произнести. По словам мужчины, в видеозапись не попали слова, в которыми он хотел похвалить правоохранительные органы за то, что Тюмень стала «чистым» от преступности городом, в котором сохранилась только мелкая уличная шпана. Также Деев заявил, что не знаком близко и не дружен ни с кем из присутствующих на праздненстве. Мужчина сказал, что знает только пару человек в лицо, и что покинул ресторан вскоре после того, как сделал видеозапись.

Отметим, что в тот же день, что и видеозапись, было сделано коллективное фото участников застолья. Оно также было опубликовано на странице Дениса Девкина в сети Инстаграм, сообщил «Новому дню» читатель агентства. На нем Денис Девкин позирует вместе с силовиками, стоя третьим слева в верхнем ряду. Под фото была подпись «семья» и сердечко.

В скором времени снимок был удален, а в четверг, 13 сентября Денис Девкин полностью удалил свою страницу в Инстаграме.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 13.02.20

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