Из правительства Тюменской области уволен «главный по ЖКХ»

В правительстве Тюменской области новая отставка. Свой пост покинул директор департамента ЖКХ региона Антон Фирсов, сообщили в правительстве Тюменской области.

Фирсов уволился по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы. Распоряжение об увольнении Фирсова губернатор Александр Моор подписал в четверг, 24 сентября. Где будет работать экс-директор, не сообщается.

Как писал «Новый День», Антон Фирсов был назначен на должность директора департамента ЖКХ региона 5 марта 2019 года. До него департамент ЖКХ возглавлял Михаил Гилев. В августе 2018 года он перешел на работу в правительство РФ вслед за Владимиром Якушевым.

Тюмень, Николай Юрьев

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