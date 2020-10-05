Ушел в отставку глава Центрального АО Тюмени

Глава Центрального административного округа Тюмени Владислав Черкашин ушел в отставку. Причиной стал переход на другое место работы, сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

Глава Тюмени Руслан Кухарук поблагодарил Черкашина за личный вклад в развитие города, инициативность, активную жизненную позицию и внимание к проблемам жителей и пожелал успешной реализации всех намеченных планов и замыслов.

Владислав Черкашин работал главой управы ЦАО с сентября 2017 года. До этого Черкашин возглавлял управу Восточного административного округа Тюмени.

Как писал «Новый День», предшественник Черкашина на посту главы управы ЦАО Сергей Польянов в 2019 году был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Тюмень, Николай Юрьев

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