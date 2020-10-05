Тюменец попал в больницу с подозрением на Гаффскую болезнь из-за отсутствия чистой воды

В Тобольском районе госпитализирован 44-летний житель Заболотья с подозрением на Гаффскую болезнь. Причиной заболевания могло стать отсутствие источников чистой питьевой воды в деревне Иземеть, сообщил «Новому Дню» один из жителей района.

Жителя деревни Иземеть Сагита И. вывезли из Заболотья санитарной авиацией в воскресенье, 4 октября, и госпитализировали в тобольскую областную больницу №3. Как рассказал «Новому Дню» сам заболевший, у него сильно заболели почки, и он был госпитализирован с подозрением на Гаффскую болезнь, однако пока диагноз не подтвержден. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо.

По мнению собеседника «Нового Дня» из числа местных жителей, причиной проблем со здоровьем жителей Иземети может быть отсутствие доступной чистой воды. В деревне нет артезианского источника воды, а имеющийся шахтный колодец заилен, и люди берут воду из речки Иземетка. При этом многие местные жители жалуются на проблемы с почками. В деревне есть детский сад с 17 воспитанниками и начальная школа (1- 4 класс), где учатся 16 детей.

Получить комментарий в администрации Тобольского района и департаменте здравоохранения Тюменской области не удалось.

Как писал «Новый День», осенью 2019 года в тобольском Заболотье уже была вспышка Гаффской болезни. Всего с подозрением на Гаффскую болезнь в токсикологию ОКБ №1 в октябре 2019 года было госпитализировано 10 жителей деревни Ачиры Тобольского района. Собеседник «Нового Дня» утверждает, что жители деревни Иземеть имеют схожие симптомы с теми, которые наблюдались в Ачирах.

В деревне Ачиры сначала погибли порядка 10 собак, после чего несколько местных жителей были госпитализированы с частичным параличом. Региональный Роспотребнадзор заявил, что причиной стала Гаффская болезнь, и запретил продажу непроверенной рыбы из находящихся в зоне риска водоемов. Однако, впоследствии Тюменская областная ветеринарная лаборатория установила, что в рыбе из водоемов в районе заражения патологии не было. Анализ на Гаффскую болезнь оказался отрицательным.

Тобольск, Николай Юрьев

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