Официально объявлено, кто займет вакантное место депутата тюменской облдумы

Депутатский мандат либерал-демократа Дениса Садовникова в тюменской областной думе получил член избирательной комиссии Тюменской области Александр Лобов. Информацию об этом официально опубликовала избирательная комиссия Тюменской области.

В четверг, 8 октября, на своем заседании облизбирком принял решение признал вакантными мандат Садовникова. После этого мандат был передан Александру Лобову, который, как ранее писал «Новый День», в списке ЛДПР на последних выборах в облдуму шел следом за Садовниковым под номером восемь.

Председатель облизбиркома Игорь Халин поблагодарил Лобова за четыре года совместной работы и пожелал либерал-демократу «успехов на новом поприще и приобретения нового политического опыта».

Отметим, что Денис Садовников по результатам последних выборов в заксобрание ЯНАО уходит работать на Ямал.

Тюмень, Николай Юрьев

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