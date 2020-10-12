В Тюменской области на месяц продлен режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Такое решение принял в понедельник, 12 октября, областной штаб по предложению губернатора Александра Моора.

Как сообщил олперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области, рост заболеваемости коронавирусом отмечен в Тюмени, Тобольске, Тюменском, Исетском и Армизонском районах, а также в Голышмановском городском округе. Показатель заболеваемости в Тюменской области в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России, заявила главный санитарный врач региона Галина Шарухо. Однако, суточный темп прироста заболеваемости составил 1,2, что несколько выше среднероссийского показателя. «Ситуация очень напряженная», – оценил положение Александр Моор.

При этом, губернатор поручил обеспечить проведение исследования на COVID-19 и информирование пациентов об их результатах в течение суток, чтобы начинать эффективное лечение на ранних стадиях развития заболевания. Отметим, что в социальных сетях тюменцы, больные коронавирусом, жалуются, что не могут ни получить результаты тестирования на COVID-19, ни пройти компьютерную томографию легких в государственных медицинских учреждениях.

Как писал «Новый День», среди жертв коронавируса в Тюменской области – главный дирижем Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков, сообщение о смерти которого от коронавируса появилось 11 октября. Также, по неподтвержденным официально данным, от коронавируса скончался бывший ректор ТюмГУ, почетный гражданин Тюмени Геннадий Куцев.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 12.10.20

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