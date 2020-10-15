Число жертв коронавируса в Тюменской области достигло 50 человек

Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Тюменской области. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил сайт стопкоронавирус.рф.

Как сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса в Тюменской области, умерший – 71-летний мужчина. Он скончался от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Таким образом, за последнюю неделю коронавирус унес восемь жизней в Тюменской области. Всего с начала пандемии умерли 50 человек с COVID-19.

За последние сутки выявлено 133 новых случая коронавируса, это новый антирекорд с начала наблюдений. Среди заболевших 11 детей. На ИВЛ находятся 22 пациента. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 11139 человек.

За сутки выздоровели 30 человека (всего 7990 с начала пандемии). Под наблюдением медиков остаются 1479 человек, 1741 прохидит перевахтовку.

Как писал «Новый День», власти региона заявили, что не намерены ужесточать карантин и вводить вновь ограничения для бизнеса. В свою очередь, РПЦ в лице митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, ввела запрет на посещение монастырей в Тюменской области.

Тобольск, Николай Юрьев

Тобольск. Другие новости 15.10.20

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