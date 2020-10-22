Тюменский суд лишил звания полковника экс-начальника колонии, осужденного за торговлю vip-камерами

В Тюмени суд лишил звания полковника внутренней службы экс-начальника ИК-1 Игоря Чурсина, ранее осужденного за «торговлю вип-камерами» . Заседание судебной коллегии по уголовным делам Тюменского областного суда состоялось в четверг, 22 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Приговор суда первой инстанции, определившего Чурсину наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 150 тыс. рублей, обжаловали прокуратура, защитник осужденного и один из потерпевших. Прокуратура требовала, вдобавок к назначенному наказанию, лишить Чурсина чина полковника. В итоге, Тюменский областной суд удовлетворил требование прокуратуры.

Как писал «Новый День», бывший начальник ИК-1 в Тюмени Игорь Чурсин был приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима 19 августа 2020 года. Будучи начальником колонии, с января 2016 по июнь 2019 года он получил от осужденных и их знакомых взяток на общую сумму более 11,8 млн рублей. За эту взятку один из осужденных получил привилегированные условия отбывания наказания (vip-камеру) и возможность торговать в колонии продуктами питания.

Также начальник ИК№1 незаконно хранил дома более 2200 боевых патронов. Некоторые из них были с трассирующими пулями. Всего в уголовном деле против экс-уфсиновца насчитывалось 42 тома.

Суд первой инстанции приговорил Игоря Чурсина к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 150 тыс. рублей. Экс-начальник колонии был лишен права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ на 7 лет. Однако, требование гособвинителя о лишении Чурсина звания полковника внутренней службы суд первой инстанции не удовлетворил, что и стало поводом для подачи прокуратурой апелляционной жалобы.

Тюмень, Николай Юрьев

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