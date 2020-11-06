В Тюменской области администрация 8 лет не вводила в эксплуатацию построенные очистные сооружения

Суд обязал администрацию Сладковского района ввести в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения, построенные еще в 2012 году. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Объект под названием «Село Сладково. Строительство канализационных очистных сооружений» был построен еще в 2012 году. В 2017 году Тюменская область передала его в собственность Сладковского муниципального района. Тем не менее, очистные сооружения так и не были введены в эксплуатацию, а жидкие отходы с нарушениями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства без очистки сливались на не предназначенный для этого участок земли.

Сладковский районный прокурор обратился в суд с требованием признать незаконным бездействие администрации и обязать ее до 1 декабря 2021 года ввести в эксплуатацию канализационные очистные сооружения. Прокурор также потребовал организовать сбор, хранение и утилизацию жидких бытовых отходов в соответствии с требованиями закона.

25 августа 2020 года Сладковский районный суд удовлетворил требования прокурора, но администрация района обжаловала решение суда. Сейчас судебная коллегия по административным делам Тюменского областного суда подтвердила правоту суда первой инстанции. Теперь у администрации Сладковского района есть немногим больше года, чтобы ввести-таки в эксплуатацию очистные сооружения, построенные восемь лет назад.

Как писал «Новый День», в селе Викулово в 2019 году разгорелся скандал. Деньги на строительство очистных сооружений для канализации Викулово были выделены распоряжением правительства Тюменской области еще в 2010 году. Однако, в 2011 году на стадии ввода объекта в эксплуатацию контракт был расторгнут и КОС не работали до 2019 года, жители Викуловского района жаловались, что отходы с ассенизационных машин без очистки попадают в реку Ишим и отходы текут на окрестные поля и в водоем.

В Тюменском районе в 2019 было возбуждено уголовное дело о губительном загрязнении реки Ушаковка. Сточные воды от микрорайона «Молодежный» отравили воды реки настолько, что жители деревни Ушакова обратились к главе района Светлане Ивановой с публичным видеообращением о катастрофическом загрязнении реки.

В ходе проверки по жалобе жительницы Тюмени было установлено, что муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие села Онохино сбрасывает воды расположенного здесь микрорайона Молодежный в реку Ушаковка без необходимой очистки. В результате, река была загрязнена настолько, что на протяжении двух километров от места сброса ее воды были смертельными для всех водных биологических ресурсов.

Тюмень, Николай Юрьев

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