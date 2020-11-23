В Тюмени начался судебный процесс против экс-начальника УМВД региона Юрия Алтынова

В Тюмени началось рассмотрение дела бывшего начальника УМВД региона генерала Юрия Алтынова, обвиняемого во взяточничестве. Как сообщили в понедельник, 23 ноября, в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, Алтынов так и не признал свою вину.

В отличие от Юрия Алтынова, проходящий вместе с ним обвиняемым близкий друг генерала, бывший директор ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерий Калалб, свою вину в пособничестве в даче взятки частично признал. В процессе объявлен перерыв, следующее заседание суда по «делу Алтынова» состоится 2 декабря.

Как писал «Новый День», Юрий Алтынов обвиняется в получении трех взяток на сумму 429 тыс рублей от бизнесмена Олега Гузенко. Предприниматель проходит обвиняемым по делу о вымогательстве 85 млн рублей.

Валерия Калалба обвиняют в посредничестве при даче взяток Алтынову, кроме того, за общее покровительство Калалб отдал в пользование генералу мотоцикл Honda Gold Wing стоимостью 2,5 млн рублей. При этом мотоцикл оставался зарегистрированным на Калалба.

Юрий Алтынов по решению суда останется под домашним арестом до 6 мая 2021 года.

Тюмень, Николай Юрьев

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