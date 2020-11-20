Суд оставил под арестом экс-начальника тюменского УМВД Алтынова, обвиняемого во взяточничестве

Экс-начальник УМВД по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов останется под домашним арестом до 6 мая 2021 года. Соответствующее решение в пятницу, 20 ноября, приняла судья Центрального районного суда Тюмени Ирина Шадеркина, сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда.

Юрий Алтынов обвиняется в получении трех взяток. По данным источника «Нового Дня», близкого к правоохранительным органам, рассмотрение его дела по существу начнется в понедельник, 23 ноября. В пресс-службе облсуда сообщили, что процесс начнется на следующей неделе.

Получить комментарий Сергея Козлова, адвоката Юрия Алтынова, не удалось, юрист не ответил на телефонные звонки.

Как писал «Новый День», вместе с Алтыновым перед судом предстанет Валерий Калалб, близкий друг генерала, бывший директор ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ. Его обвиняют в посредничестве при даче взяток Алтынову, кроме того, за общее покровительство Калалб отдал в пользование Юрию Алтынову мотоцикл Honda Gold Wing стоимостью 2,5 млн рублей. При этом мотоцикл оставался зарегистрированным на Калалба.

Основанием для ареста генерала Алтынова стало обвинение в получении трех взяток на сумму 429 тыс рублей от бизнесмена Олега Гузенко. Начальник областного УМВД добровольно ушел в отставку, после чего 21 ноября был задержан.

Гузенко проходил обвиняемым по делу о вымогательстве 85 млн рублей. Одновременно с возбуждением уголовного дела против Юрия Алтынова были возбуждены дела о даче взятки и пособничестве в даче взятки против Олега Гузенко и близкого друга Юрия Алтынова, директора ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерия Калалба, соучастника Гузенко в деле о вымогательстве.

Тюмень, Николай Юрьев

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