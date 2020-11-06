Экс-начальника тюменской полиции генерала Алтынова будут судить за получение взяток Утверждено обвинительное заключение по делу бывшего главы УМВД региона

Утверждено обвинительное заключение по обвинению в получении взяток экс-начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам.

«5 ноября утверждено обвинительное заключение против Алтынова. Обвинения те же, три эпизода получения взяток от бизнесмена Олега Гузенко», – сообщил источник. Теперь дело генерала Алтынова будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Вместе с Алтыновым перед судом предстанет Валерий Калалб, близкий друг генерала, бывший директор ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ. Его обвиняют в посредничестве при даче взяток Алтынову.

Получить комментарий Сергея Козлова, адвоката Юрия Алтынова, не удалось. В управлении Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, куда «Новый День» обратился за подтверждением или поровержением информации, пообещали дать комментарий позднее.

Напомним, основанием для ареста генерала Алтынова стало обвинение в получении трех взяток на сумму 429 тыс рублей от бизнесмена Олега Гузенко. Начальник областного УМВД добровольно ушел в отставку, после чего 21 ноября Юрий Алтынов был задержан по подозрению в получении взятки. Он не признал вину, а дорогие часы, мобильный телефон и сумку, которые следствие считает взятками, назвал подарками от друга.

Гузенко проходил обвиняемым по делу о вымогательстве 85 млн рублей. Одновременно с возбуждением уголовного дела против Юрия Алтынова были возбуждены дела о даче взятки и пособничестве в даче взятки против Олега Гузенко и близкого друга Юрия Алтынова, директора ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерия Калалба, соучастника Гузенко в деле о вымогательстве.

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