Бывшая начальница УФНС Тюменской области проиграла суд Россельхознадзору

Прекдприятие экс-начальницы налоговой инспекции Тюменской области Тамары Зыковой проиграло суд региональному управлению Россельхознадзора. Бывшая чиновница пыталась оспорить штраф в 400 тысяч рублей, который был наложен на ее предприятие «Сибторговощ» за незаконную добычу торфа, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Сотрудники Россельхознадзора в сентябре 2019 года провели рейдовый осмотр земельного участка площадью 388,8 гектара, находящегося в собственности ООО «Сибторговощ». Они установили, что на площади 26,7 Га в результате добычи торфа уничтожен плодородный слой почвы. При этом, участок имел сельскохозяйственное назначение, и добыча торфа на нем была запрещена.

Управление провело плановую проверку предприятия и по ее итогам оштрафовало «Сибторговощ» на 400 тысяч рублей за «невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель сельскохозяйственного назначения от негативного воздействия». При этом сумма штрафа была минимальной, предусмотренной ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

ООО «Сибторговощ» не согласилось с решением Россельхознадзора и оспорило штраф в арбитражном суде. В июне 2020 года Арбитражный суд Тюменской области подтвердил правоту Россельхознадзора, в августе Восьмой арбитражный суд в городе Омске подтвердил наличие в действиях предприятия административного нарушения. Тем не менее, «Сибторговощ» вновь обжаловал решение суда. В ноябре 2020 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил кассационную жалобу предприятия без удовлетворения, вновь подтвердив законность наложения штрафа.

ООО «Сибторговощ» на 100% принадлежит бывшей начальнице Управления федеральной налоговой службы по Тюменской области Тамаре Зыковой. Она была осуждена 14 мая 2019 года за превышение должностных полномочий. В июне 2015 года Зыкова, зная о невыполнении управлением прогнозного задания по поступлению платежей в бюджет, в том числе налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2015 года, решила «на бумаге» выполнить прогнозный план, поскольку от этого зависел рейтинг УФНС, размер премирования руководителя и работников налоговой инспекции.

По просьбе Зыковой генеральный директор Антипинского НПЗ, которое сейчас является банкротом, перевел на счет налоговой инспекции 600 млн рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. После этого региональное УФНС направило в Федеральную налоговую службу отчет с завышенными суммами сбора налога на добавленную стоимость. Впоследствии деньги были возвращены обратно налогоплательщику. В итоге сотрудники регионального УФНС получили денежные премии на общую сумму 8 млн рублей.

Тюмень, Николай Юрьев

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