Фигурант «дела генерала Алтынова», обвиняемый в пособничестве при даче взятки, отказался от показании и заявил о давлении во время следствия

Бывший директор тюменского ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Валерий Калалб, обвиняемый в пособничестве при даче взятки экс-начальнику УМВД региона Юрию Алтынову, отказался от частичного признания своей вины. На заседании суда в пятницу, 4 декабря, Калалб заявил о своей невиновности, сообщили в пресс-службе тюменского областного суда.

Калалб заявил, что все показания на следствии давал под давлением. В зале суда он сказал, что полностью отрицает предъявленное обвинение. На предыдущем заседании 2 декабря подсудимый путался в показаниях, то отрицая свою вину, то частично признавая ее.

Позиция генерала Юрия Алтынова не изменилась, он продолжает отрицать свою вину в получении взяток. Дорогие часы, мобильный телефон и сумку, которые следствие считает взятками, Алтынов называет подарками от друга.

Как писал «Новый День», Юрий Алтынов обвиняется в получении трех взяток на сумму 429 тыс рублей от бизнесмена Олега Гузенко. Валерия Калалба обвиняют в посредничестве при даче взяток Алтынову.

Тюмень, Николай Юрьев

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