Отменен обвинительный приговор бизнесмену, построившему сети для доступа в Интернет по всей «тюменской матрешке»

В Тюмени произошел новый поворот в уголовном деле против гендиректора ООО «Зуммер» Михаила Троцкого об уклонении от уплаты налогов и причинении ущерба бизнес-партнеру почти на полмиллиарда рублей. Тюменский областной суд в пятницу, 11 декабря, отменил обвинительный приговор и вернул дело на новое рассмотрение в Калининский районный суд города Тюмени, рассказал «Новому Дню» Максим Еремеев, адвокат Троцкого.

Кроме того, суд прекратил банкротство бизнесмена и постановил вернуть Троцкому денежные средства, которые он выплатил своему бывшему бизнес-партнеру Сергею Сорогину, проходившему потерпевшим по делу.

Компании Троцкого строили оптоволоконные сети по всей «тюменской матрешке», выполняли работы для структур правительства Тюменской области, работали над сооружением волоконно-оптических линий на Сургутском и Новоуренгойском направлениях. ООО «Северное волокно», которое Троцкий создал вместе с Сорогиным, выступало заказчиком, а «Зуммер» – подрядчиком. «Зуммер» по сей день на регулярной основе обслуживает резервную региональную оптоволоконную сеть в ЯНАО.

Обвинительный приговор по делу Троцкого был вынесен еще в октябре 2017 года. Гендиректора ООО «Зуммер» признали виновным в уклонении от уплаты налогов на прибыль в 2011-2012 годах и на добавленную стоимость в 2011 году. Общая сумма недоплаты, в которой обвиняли Троцкого, составляла почти 44 млн рублей.

Вторая статья, приговор по которой был отменен – «причинение материального ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения» (ст. 165 УК РФ). По ней Троцкого обвиняли в причинении 416 млн рублей материального ущерба своему бизнес-партнеру по ООО «Северное волокно» Сергею Сорогину, совладельцу 35% компании. Общая сумма ущерба «Северному волокну», в причинении которого обвиняли Троцкого, составляла почти 1,2 млрд рублей. По обеим статьям Троцкий был приговорен к штрафу в пользу государства в общей сложности в сумме 200 000 рублей. Кроме того, суд взыскал с него 416 млн рублей в пользу Сорогина.

В отношении ООО «Зуммер» была начата процедура банкротства. Сам Троцкий вину не признал и считал, что приговор основан на подделанных Сорогиным договорах подряда. Само уголовное преследование Троцкий называл попыткой рейдерского захвата своей компании. Обжалуя приговор, Троцкий и его адвокат Максим Еремеев дошли до Верховного суда,

Сейчас, с учетом решения Тюменского областного суда об отмене приговора Троцкому, Сорогин будет должен вернуть бывшему экс-партнеру около 200 млн рублей, которые получил по приговору суда. Троцкий продолжает настаивать на своей невиновности.

Отметим, что Сергей Сорогин является братом Владимира Сорогина, в прошлом – руководителя «Тюменской агропромышленной лизинговой компании»(«ТАЛК»), принадлежащей правительству Тюменской области.

«Новый День» будет следить за развитием событий.

Тюмень, Николай Юрьев

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