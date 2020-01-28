Силовики пришли с проверкой в крупнейшую лизинговую компанию тюменского правительства

Правоохранительные органы начали комплексную проверку в главной лизинговой компании правительства Тюменской области – АО «ТАЛК». Поводом для проверки, по данным источника «Нового дня», стал вывод активов из компании при бывшем директоре Владимире Сорогине.

По данным источника, около полудня во вторник, 28 января, в АО «ТАЛК» с комплексной проверкой пришли сотрудники ФСБ, прокуратуры, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона и налоговой инспекции. Якобы, причиной визита силовиков стали нарушения закона, допущенные при предыдущем руководителе компании Владимире Сорогине. Для проверяющих был выделен отдельный кабинет на 7 этаже офисного здания, в котором располагаются АО «ТАЛК» и департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Другой источник «Нового дня», близкий к правоохранительным органам, рассказал, что проверку в «ТАЛКе» еще с прошлого года проводили сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области. Собранные материалы были переданы в УЭБ и ПК УМВД региона, ФСБ продолжает сопровождать действия полиции. Однако, уголовное дело на данный момент не возбуждено, уточнил источник. «Пока решают, возбуждать или нет», – сказал собеседник агентства. В пресс-службе УМВД по Тюменской области заявили, что сотрудники УЭБ и ПК не проводят проверку в АО «ТАЛК». В пресс-службе прокуратуры Тюменской области категорически отказались комментировать информацию о проверке. Получить комментарий РУ ФСБ по Тюменской области не удалось.

По данным источника, близкого к лизинговой компании, правоохранителей могли заинтересовать результаты проверки, проведенной в «ТАЛКе» еще в 2015 году силами департамента финансов региона. Проверяющие обнаружили, в частности, действия руководства компании в 2013 – 2015 годах, которым могли свидетельствовать о выводе средств в дочерние фирмы. Так, компания приобретала технику, передавала ее в лизинг дочерним компаниям, после чего брала ее же у «дочек» в аренду. Сумма арендных платежей превышала стоимость лизинга.

Также проверка установила, что АО «ТАЛК» привлекало банковские кредиты, а потом кредитовало собственные «дочки» под значительно более низкий процент, то есть себе в ущерб. Полученная же дочерними предприятиями в результате их деятельности прибыль, якобы, в материнскую компанию не возвращалась.

АО «ТАЛК» было учреждено в 1996 году, сейчас это крупнейшая лизинговая компания, основным собственником которой является департамент имущественных отношений Тюменской области. Через «ТАЛК» область субсидирует из регионального бюджета приобретения техники тюменскими сельхозтоваропроизводителями. «По результатам исследований Российского рынка лизинга (экспертные издания «Эксперт РА», «Лизинг Ревю»), АО «ТАЛК» является безусловным лидером в сегменте техники и оборудования сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации. Компания стабильно входит в ТОП-40 крупнейших лизингодателей России и ТОП-3 крупнейших лизингодателей Урало-Западносибирского региона», – говорится на официальном сайте акционерного общества.

Именно через «ТАЛК» была проведена закупка в 2017 году крупной партии автобусов для ПАТП-1 города Тюмени. «ТАЛК» закупила транспортные средства за 1,9 млрд рублей, а передала по договору лизинга ПАТП за 2,5 млрд рублей. Как обнаружили сотрудники областного УФАС, «ТАЛК» незаконно закупила автобусы для тюменского ПАТП№1 у единственного поставщика, без соблюдения конкурсных процедур. Право поставить автобусы было отдано ООО «Тюменнефтеспецтранс», гендиректором которого на тот момент был сопредседатель регионального отделения ОНФ Евгений Семеняко.

С 2018 года АО «ТАЛК» возглавляет один из победителей конкурса «Лидеры России» Максим Скворцов. Информации о претензиях правоохранительных органов к Скворцову нет. Предыдущий директор Владимир Сорогин руководил компанией до осени 2017 года. В середине 2000-х компанией руководил нынешний замгубернатора, директор департамента агропромкомплекса Тюменской области Владимир Чейметов, впоследствии – председатель совета директоров АО «ТАЛК».

Владимир Чейметов заявил «Новому дню», что ничего не знает о проводимой в АО «ТАЛК» проверке.

Тюмень, служба информации

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