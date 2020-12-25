«Мы протоколы килограммами подписываем, а в результате гибнут дети». Губернатор Моор отреагировал на гибель пяти детей на пожарах

Власти Тюменской области за бюджетный счет проведут газ в еще не газифицированные частные дома многодетных семей и оснастят их дымовыми извещателями. Об этом в пятницу, 25 декабря, на расширенном заседании правительства региона заявил губернатор Александр Моор.

Моор отреагировал на трагедии, случившиеся в Ялуторовском районе и в Тобольске 22 и 25 декабря. В пожарах в частных домах погибли семь человек, причем пятеро из них – маленькие дети. По данным Следственного комитета, в Ялуторовском районе пожар произошел из-за несовершенного печного отопления в то время, когда отец семейства был на работе, а мать отлучилась в магазин.

«В Ялуторовском районе и Тобольске за три дня в пожарах погибло 7 человек и пять из них – дети. У меня сердце разрывается от этих случаев. Мы проводим кучу комиссий, совещаний, протоколы килограммами подписываем, а в результате гибнут дети. Пять детей! Кто-то думает, что это воля случая и мы с этим ничего не могли сделать. Я с этим категорически не согласен. Это многодетные семьи, которые должны быть у нас каждый день на глазах и на контроле, вне зависимости от их социального благополучия», – заявил своим подчиненным Моор.

Моор поручил всем главам муниципалитетов вместе с органами соцзащиты до 11 января представить списки всех многодетных семей, проживающих в частном секторе и имеющих печное либо электрическое отопление. После этого должен быть представлен расчет необходимых финансовых средств для установки дымовых извещателей для всех семей, указанных в этих списках. Составлением списков чиновники будут заниматься в выходные дни. Ответственной за эту работу Моор назначил замгубернатора Ольгу Кузнечевских.

Другому своему заму, Вячеславу Вахрину, губернатор поручил совместно с главами сделать расчет технологической возможности подключения этих домов к газу. В случае, если улица газифицирована, не просто компенсировать затраты на подвод в дом газа и установку газового оборудования для таких категорий семей, а устанавливать оборудование за счет бюджета. На эти расчеты Вахрину определен один месяц.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 25.12.20

В Тюменской области увеличилось число умерших от коронавируса. / Губернатор Моор сделал долгожданный подарок тюменцам. / Два маленьких мальчика и их родители погибли на пожаре в Тобольске. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»