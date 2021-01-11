СК отказался возбуждать уголовное дело после убийства ребенка на охоте в тобольском Заболотье

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту гибели 13-летнего ребенка на охоте в тобольском Заболотье. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Следственными органами СУ СК РФ по Тюменской области было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела об убийстве по неосторожности 13-летним жителем села Вармахли Тобольского района своего 12-летнего товарища. Причиной для отказа стал малолетний возраст мальчика, он не может быть привлечен к ответственности за непредумышленное убийство.

Как писал «Новый День», утром 5 ноября 2020 года четверо подростков, жители соседних домов, были на охоте на тетеревов-косачей. Во время охоты один из них, 13-летний Ильнур М., случайно выстрелил из охотничьего ружья в 12-летнего Раниза Х.. От полученных ранений младший мальчик скончался.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели ребенка, по результатам которой вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Тобольск, Михаил Чернов

Тобольск. Другие новости 11.01.21

Тюменская область преодолела порог в 25 тысяч заболевших коронавирусом. / Названа причина пожара под Тюменью, в котором погибли постояльцы дома престарелых. / На пожаре под Тюменью погибли старики из дома престарелых. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»