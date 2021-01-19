В Тюмени из-за пожароопасности закрыли частный дом престарелых

В Тюмени полиция, прокуратура и МЧС закрыли частный дом престарелых на улице Широтной. Об этом во вторник. 19 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Незаконный дом престарелых размещался в частном двухэтажном доме на улице Широтной в Тюмени. Жительница Тюмени оказывала платные услуги по уходу за пожилыми людьми без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без образования юридического лица. Сам дом был взят в аренду. На момент проверки, проведенной прокуратурой Ленинского округа Тюмени совместно с городским отделом полиции №1, ГУ МЧС по Тюменской области и региональными департаментами здравоохранения и социального в доме престарелых находились шесть постояльцев.

Проверка обнаружила грубые нарушения требований пожарной безопасности. В здании отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Деревянные конструкции чердака не обработаны огнезащитным составом, нет второго эвакуационного выхода со второго этажа и знаков пожарной безопасности. Пол на путях эвакуации отделан пожароопасным линолеумом.

По итогам проверки незаконный дом престарелых был закрыт, его постояльцев передали родственникам. Содержательницу пансионата привлекли к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. Ей также может грозить уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура инициировала проведение следственным органом соответствующей процессуальной проверки.

Ранее прокуратура направляла в суд требование приостановить деятельность приюта АНО «Социальной помощи «Новая жизнь» в Тюмени, где содержались 26 человек. Массовые проверки частных пансионатов для пожилых граждан начались в регионе после страшного пожара 9 января. Как писал «Новый День», возгорание в частном пансионате для престарелых на улице Трактовой в поселке Боровский стало причиной гибели четверых мужчин и троих женщин.

Тюмень, Михаил Чернов

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