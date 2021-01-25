Суд отправил под арест участников тюменского марша в защиту Навального

В Тюмени двое сторонников оппозиционного политика Алексея Навального арестованы за призывы выходить на акцию в его поддержку. Ленинский суд Тюмени в понедельник, 25 января, дал 8 суток ареста сотруднику местного штаба Навального Сергю Осколкову и координатору отделения движения «Время» Глебу Шафигуллину.

Как рассказали в тюменском штабе Навального, Осколков и Шафигуллин были задержаны еще 23 января. Осколкова обвиняли также в неисполнении законных требований сотрудников полиции, но суд закрыл это административное дело. Отметим, что координатор тюменского штаба Навального Иван Востриков, задержанный 22 января также за нарушение правил проведения митингов, получил пять суток ареста.

Как писал «Новый День», сторонники арестованного на 30 дней оппозиционного политика Алексея Навального в субботу, 23 января, прошли от Технопарка до здания тюменской областной думы. Они требовали, в частности, освободить опального политика. Оценки численности участников акции разнятся от 300 до 1000 и даже более человек, но официальной статистики нет, полиция отказывается от комментариев. Акция была не согласована властями и, таким образом, являлась незаконной.

Тюмень, Михаил Чернов

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