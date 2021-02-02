В Тюмени осуждена адвокат, бравшая с клиентки деньги на подкуп руководителей местного ФСБ, прокуратуры и суда

Суд вынес обвинительный приговор тюменскому адвокату Розе Дроздовой, выманившей у клиентки более 23 млн рублей на подкуп руководителей прокуратуры, суда и ФСБ. Мошенница получила 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

57-летняя адвокат Тюменской областной коллегии адвокатов была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). «Осужденная, являясь защитником предпринимателя, приговоренного к лишению свободы за покушение на убийство, убедила его супругу в том, что добьется прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, – сообщили в пресс-службе СУ СК. – При этом, злоумышленница заверила потерпевшую о наличии связей среди высокопоставленных должностных лиц в силовых структурах, с помощью которых ей удастся добиться освобождения подзащитного». За услуги адвоката потерпевшая с сентября 2015 года по февраль 2017 года передала осужденной около 23 млн рублей и 12 тыс долларов США.

Как писал «Новый День», тобольский предприниматель Игорь Белкин, осужденный за покушение на убийство депутата областной думы Владимира Майера, так и не был освобожден. В марте 2017 года супруга бизнесмена потребовала от адвоката Розы Дроздовой, обещавшей за взятки освободить Белкина, вернуть деньги, но так их и не дождалась и обратилась в правоохранительные органы. В сентябре 2017 года Дроздовой заочно было предъявлено обвинение, но она уехала из России и была объявлена в международный розыск. Дроздову задержали 25 августа 2019 года в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга, когда она пыталась въехать в Россию из Испании.

Дроздова так и не признала свою вину. Суд приговорил адвоката к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшей Ирины Белкиной.

Тюмень, Михаил Чернов

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