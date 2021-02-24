Под Ишимом на трассе Тюмень – Омск из-за непогоды образовалась огромная пробка

Большая пробка образовалась на трассе Тюмень – Омск в районе Ишима. Причиной стало ограничение движение автотранспорта, введенное на этом участке из-за плохой погоды в среду, 24 февраля.

О пробке сообщили пользователи соцсети «Вконтакте» в группе «ЧС Тюмень». Пробка образовалась в направлении Омска на протяжении более, чем 5 км.

Ранее ГИБДД Тюменской области сообщила о снятии ограничений по движению на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Ишимском и Абатском районах Тюменской области с 16 часов 24 февраля «в связи с уменьшением скорости ветра и улучшением погодных условий».

«В настоящее время парковки на трассе заполнены большегрузным транспортом, кроме того, большегрузы припаркованы на обочинах автомагистрали, – сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. – Для упорядочения движения, исключения заторовых и аварийных ситуаций, грузовой автотранспорт будет выезжать на федеральную автодорогу колонами по 10 автомобилей, с интервалом в 1-2 минуты. Далее движение будет осуществляться в штатном режиме».

При этом, в ГИБДД рекомендовали начинающим водителям, водителям с хроническими заболеваниями и пожилым людям отложить дальние поездки в сложных погодных условиях.

Как писал «Новый День», ГИБДД 24 февраля ограничила движение на трассе Тюмень – Омск из-за плохой погоды. Ограничение действовало на участке трассы с 246 по 376 километр в Ишимском и Абатском районах. Уралуправтодор объявил штормовое предупреждение в Тюменской и Свердловской областях и призвал водителей без крайней необходимости не выезжать на трассы.

Ишим, Николай Юрьев

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