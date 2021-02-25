Губернатор Александр Моор нашел замену чиновнице, уехавшей работать к Собянину

Губернатор Александр Моор назначил Александра Сидорова новым директором департамента труда и занятости населения Тюменской области. Чиновник вступает в должность с 25 февраля, сообщил официальный сайт правительства Тюменской области.

До этого назначения Александр Сидоров был директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. Эту должность Сидоров занимал с 9 декабря 2019 года.

Место директора департамента труда и занятости населения освободилось после ухода 12 февраля Надежды Мазуркевич на работу в правительство Москвы. Надежда Мазуркевич возглавляла департамент занятости с 2017 года.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 25.02.21

Крепкие морозы на Урале продержатся еще сутки, затем ослабеют. / Под Ишимом на трассе Тюмень – Омск из-за непогоды образовалась огромная пробка. / Тюменские энергетики в экстремальный холод отключили от отопления целый район. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»