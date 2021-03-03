Тюменский суд отправил в колонию мать, избивавшую дочерей за плохую учебу

Жительница Тюменского района проведет за колючей проволокой три года за систематические избиения дочерей. Такой приговор вынес в среду, 3 марта, Тюменский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области, 32-летняя жительница селя Успенка больше пяти с половиной лет, с января 2015 по сентябрь 2020 года, систематически избивала двух своих дочерей 2009 и 2011 годов рождения за малейшие провинности, например, ошибки при выполнении домашних заданий. Также она выгоняла девочек раздетыми и босыми зимой на улицу. Заявление на садистку написал ее бывший муж, который хотел защитить девочек. При этом оба ребенка не были мужчине родными дочерьми.

Было возбуждено уголовное дело об истязании двух заведомо несовершеннолетних лиц (пп. «а, г, д» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Мать до суда была помещена в СИЗО. Девочек передали под опеку родственников.

По иску управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района мать в феврале 2021 года была лишена родительских прав. С нее на содержание дочерей взысканы алименты в размере 1/6 части заработка на каждую.

По приговору Тюменского районного суда мать проведет три года в колонии общего режима.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 03.03.21

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