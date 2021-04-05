Дело обвиняемого в хищении бюджетных денег экс-депутата гордумы Тюмени дошло до суда

Уголовное дело экс-депутата тюменской городской думы от ЛДПР Мурата Тулебаева и его супруги дошло до суда. Данные об этом размещены в картотеке Центрального районного суда Тюмени.

Материалы уголовного дела поступили в суд 31 марта. Дата первого судебного заседания еще не определена.

Мурата Тулебаева будут судить за злоупотребление полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), присвоение денежных средств в особо крупных размерах (ч.4 ст. 160 УК РФ) и отмывание преступных доходов (ч.1; ст.174.1 УК РФ). Его супруге Гульнаре Тулебаевой вменяют в вину пособничество в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, Мурат Тулебаев присвоил бюджетные средства, выделенные на уборку городских кладбищ муниципальному АО «Трасса», директором которого он был. По версии следствия, в 2018 году он присвоил 900 тыс рублей и собирался присвоить еще 35 млн рублей на выполнении муниципальных контрактов с МУП «Некрополь». Для этого Тулебаев отдал работы по очистке городских кладбищ на субподряд компании «ТМК-Сибирь», которой сам же и владел. Супруга обвиняемого работала в «Трассе» бухгалтером и помогала ему в хищении.

Ранее Тулебаев оспаривал выводы следствия , указывая, что АО «Трасса» – коммерческое предприятие, которое не брало денег из бюджета.

Тюмень, Михаил Чернов

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